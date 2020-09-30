Аэропорт Дамаска возобновляет авиасообщение с другими странами

Сирия возобновляет международное авиасообщение с 1 октября 2020 года. В министерстве транспорта республики сообщили о предварительном расписании рейсов в аэропорту Дамаска, пишет агентство SANA.

Еженедельно будет выполняться три рейса в Египет, а также два в Ливан и один в Судан, передает ФАН. Далее планируется расширение направлений и увеличение количества рейсов. При этом в Министерстве транспорта Сирии подчеркнули необходимость учитывать эпидемиологическую ситуацию.

Конфликт в Сирии стал причиной нарушения авиасообщения с большинством стран мира. Однако правительству во главе с президентом Башаром Асадом удается восстановить работу в области авиаперевозок.