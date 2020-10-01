Последствия за отказ Киева продать «Мотор Сич» КНР не заставили долго ждать

Срыв Украиной сделки с китайским инвестором по приобретению авиапредприятия «Мотор Сич» может обернуться для страны выплатой китайцам неподъемной компенсации в 3,5 миллиарда долларов.

Об этом пишет украинское издание «Европейська правда», объясняя читателям, насколько реален такой поворот событий.

Ранее в сентябре китайская компания Beijing Skyrizon Aviation сообщила, что намерена обратится в инвестиционный арбитраж с иском против украинских государственных органов, блокирующих осуществление ею контроля над Акционерным обществом «Мотор Сич». В заявлении компании также говорится, что Украина нарушает взятые на себя международные обязательства в рамках двустороннего украинско-китайского соглашения.

Сумма, которую китайцы намерены взыскать с ответчика – три с половиной миллиарда долларов – является для Украины неподъемной, отмечает газета.

Ранее СМИ уже не раз освещали ситуацию с украинским предприятием «Мотор Сич», производящим двигатели для самолетов и вертолетов, а также турбинные установки. Данное предприятие, в прошлом входившее в число мировых лидеров по производству авиационных двигателей для гражданской и военной авиации, по-прежнему имеет для Украины стратегическое значение. После распада Советского Союза компания держалась на плаву благодаря связям с Россией, которая приобретала порядка 80% произведенной на «Мотор Сич» продукции. Однако, в 2014 году, после разворота Киева на Запад и разрыва связей с Россией, для предприятия настали тяжелые времена.

В 2015 году руководство «Мотор Сич» заключило с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation меморандум о создании в городе Чунцин предприятия, где при участии работников украинского завода будут производится авиационные двигатели.

В 2016 году китайская компания купила контрольный пакет акций «Мотор Сич» (56%), однако так и не получила возможности управлять приобретенным активом. Этому мешает арест, который по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) был наложен на акции предприятия.

СБУ заподозрила, что данная сделка может нести потенциальные риски для национальной безопасности Украины. К таким рискам, например, СБУ отнесла утечку технологий строительства авиадвигателей. Кроме того, СБУ усмотрела признаки подготовки «диверсии» в договоренностях руководства «Мотор Сич» с китайским инвестором.

По мнению компании Skyrizon, Киев, заблокировав сделку, и лишив владельца контрольного пакета акций возможности реально управлять предприятием, нарушил подписанное Украиной в 1992 году двустороннее межправительственное соглашение.

При этом китайская сторона продолжала искать выход из сложившейся ситуации, и в 2018 году, казалось, его нашла. Украинские власти и китайский инвестор договорились о совместном владении акциям предприятия, которые будут принадлежать государственному концерну Укроблоронпром и компаниям Skyrizon и Xinwei. Однако для осуществления этого плана требовалось получить разрешение Антимонопольного комитета Украины, который этого разрешения не дал.

В 2019 году ситуацией заинтересовались США, где Китай считают геополитическим конкурентом и не могут допустить, чтобы Пекин получил доступ к технологиям производства авиадвигателей с большим межремонтным промежутком. Под давлением Вашингтона Киев окончательно отказался от идеи сотрудничества с Китаем в авиастроительной отрасли.

Однако теперь перед Киевом стоит опасность, что арбитражный суд учтет аргументы китайской стороны о нарушении Украиной взятых на себя обязательств по взаимной защите инвестиций. В этом случае Skyrizon может добиться компенсации всех убытков, понесенных ею из-за отказа Украины от своих обязательств. А свои убытки китайская компания оценивает в 3,5 миллиарда долларов.

При этом, если инвестиционный арбитраж примет китайскую сторону, а Украина откажется выплачивать компенсацию, решение суда в последующем может быть исполнено путем ареста украинских активов более чем в 160 странах мира.

Таким образом, подчеркивает в заключение «Европейська правда», перед Украиной встал действительно серьезный вопрос, решению которого государство должно уделить максимум внимания и сил.