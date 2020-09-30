Переброска иностранных наемников в Нагорный Карабах для участия в армяно-азербайджанском конфликте является недопустимой. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России в среду, 30 сентября.

Москва призывает не допускать участия боевиков из Ливии и Сирии в карабахском конфликте, отметили в дипломатическом ведомстве. Возможная переброска наемников в Нагорный Карабах создаст существенную угрозу безопасности всех стран этого региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье, 27 сентября. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. В свою очередь Ереван заявил, что Баку начал наступление на карабахском направлении.