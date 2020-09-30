Силуанов рассказал о переговорах по налоговым соглашениям с Нидерландами

Нидерланды являются одной из основных юрисдикций для России в вопросе о пересмотре налоговых соглашений, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он рассказал, что переговорный процесс между Москвой и Амстердамом продолжается. Минфин планирует до конца 2020 года заключить договор с теми юрисдикциями, которые являются первоочередными в процессе новых соглашений по налогам. Силуанов ранее отметил, что переговорный процесс с Нидерландами о пересмотре соглашений о двойном налогообложении идет сложно.

Правительство РФ намерено повысить налог на дивиденды, которые выводятся из страны за границу с 2% до 15%. Однако эта мера требует корректировки действующих соглашений с иностранными государствами, чтобы избежать двойного налогообложения.

Руководство Кипра уже согласилось внести соответствующие поправки в соглашение с Россией. По прогнозу Минфина РФ, федеральный бюджет с 2021 года будет дополнительно получать около 130-150 млрд рублей в год.

Москва также предлагает пересмотреть налоговые соглашения с Нидерландами, Мальтой и Люксембургом на тех же условиях, которые были предложены Кипру.