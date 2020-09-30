Политолог Дюрре: Иран — последняя надежда Армении в карабахском конфликте

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«В ходе телефонной беседы президент Ирана выразил озабоченность в связи с напряженностью между двумя соседними странами и продолжающими военными действиями», — приводит содержание РИА Новости.

В студии Медиагруппы «Патриот» в среду, 30 сентября, обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном, в который активно вовлечена Турция.

Турция поддержит Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя», рассказал глава МИД республики. Ранее свою поддержку Азербайджану пообещал еще и Минздрав Турции pic.twitter.com/7TWaTsJ4nP — Лента.ру (@lentaruofficial) September 29, 2020

По словам экспертов, Армения постепенно становится изолированной, в то время как Азербайджан усиливает кооперацию с Турцией. Все это усугубляется позицией Грузии, которая запретила транзит оружия через свою территорию, а также отказалась поставлять воздушные грузы.

Грузия окончательно закрыла воздушное пространство для любых Российских самолетов(основная масса летела в Армению). Между тем,самолёты Турции беспрепятственно продолжают летать в Азербайджан. Вот так вот "братушки" помогают своим соседям. Так же почему то не слышно мировой pic.twitter.com/DdRq4mvLKr — irinar бумеранг (@23kiskis) September 29, 2020

Как отметил курдско-турецкий политолог, журналист Икбаль Дюрре, Иран стал последней надеждой Армении избежать блокады. Гость онлайн-эфира выразил мнение, что последнему невыгодно прекращать с Ереваном политические связи.

«Я думаю, что Иран априори этого не сделает, потому что после Турции самая активная страна, которая поддерживает Азербайджан — это Израиль. И хотя бы по этой причине Иран никогда не пойдет на поступок, который облегчит задачи Израиля», — считает политолог.

Между тем, Дюрре подчеркнул, что политика Ирана гибка и непредсказуема. А потому предвидеть его дальнейшие действия очень сложно.

«Вполне возможно, что он будет вести политику на стороне того, кто победит. Но в целом, это не будет отражать естественную позицию Ирана. Он будет искать возможность, чтобы Армения сохранила свою силу, и чтобы удерживать баланс в регионе. Потому что мы все понимаем, к чему приведет усиление Азербайджана с точки зрения Ирана», — подытожил спикер пресс-конференции.

Ранее политолог выразил мнение, что прямое участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе серьезно подпортит отношения с Россией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Кроме того, по их сведениям, именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, включая столицу Степанакерт. Впоследствии власти объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.