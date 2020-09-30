Россиянка нашла рабочий способ избежать перевеса в аэропорту

Туристка из России придумала способ избежать проблем с перевесом в аэропорту. Она поделилась советами в блоге "На крыльях" на платформе "Яндекс Дзен", передает Lenta.ru.

Не стоит пытаться вместить в чемодан "весь свой дом". Нужно взять только самые необходимые и желательно не мнущиеся вещи, чтобы "не бегать в поисках утюга", отметила девушка. Не следует брать много теплых вещей, отправляясь на курорты. Тяжелые предметы гардероба нужно сразу надеть на себя, посоветовала россиянка.

По возможности нужно уточнить, есть ли в отеле тапки, полотенца и фен, чтобы без необходимости не брать их с собой. Бритву, щетку, шампуни не нужно класть в чемодан, ведь их можно купить уже на месте, посоветовала автор блога "На крыльях". Желательно взвешивать багаж дома. Благодаря этом туристу точно не придется переплачивать за перевес. Все лишнее он сможет оставить перед отъездом.

На фоне пандемии коронавируса аэропорты применяют все возможные меры для защиты пассажиров от инфекции. Воздушные ворота двух зарубежных городов привлекли собак к поиску пациентов с COVID-19. Животные будут буквально "вынюхивать" инфекцию, отмечает телеканал "360".