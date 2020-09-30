Глава Союза армян РФ уверен, что в Карабахе находятся турецкие наемники

Турция вербует сирийских наемников и отправляет их в Азербайджан для участия в боях в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил президент Союза армян России Ара Абрамян в беседе с изданием "Слово и Дело".

Абрамян считает, что азербайджанские власти с помощью Анкары намерены захватить территорию Армении. Он подчеркнул, что сирийских и турецких наемников обманным путем привозят в Карабах, где они погибают в ходе боевых действий.

Президент Союза армян России также рассказал, что азербайджанское правительство скрывает достоверные данные о жертвах конфликта и продолжает обвинять в нападении именно Ереван. Помимо этого, Абрамян уверен, что Турция никогда не была дружественной по отношению к России.

"Турция и Азербайджан угрожают террором не только Армении, но и всей цивилизации. Они чувствуют себя безнаказанными, что неудивительно, учитывая всю их военную и финансовую мощь", - ответил журналистам эксперт.

Ранее сообщалось, что самолет ливийской авиакомпании Burak Air приземлился в Баку с неизвестным грузом. Многие эксперты высказали предположение, что на борту могли находиться сирийские наемники, вербуемые Анкарой. Глава управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халед Махджуб также заявлял, что как минимум четыре самолета отправились из Ливии в азербайджанскую столицу с тысячами наемников на борту.