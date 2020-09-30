Эскалация обстановки в Нагорном Карабахе стала следствием влияния Соединенных Штатов на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба "Конкорд".

Информационное агентство REGNUM направило письмо в пресс-службу "Конкорд" с вопросом о текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, что жертвы войны в Карабахе на совести США. Россия же способствовала укреплению отношений между Арменией и Азербайджаном до 2018 года, когда Вашингтон предпринял попытку вмешательства.

"Что касается ситуации в Нагорном Карабахе, могу высказать лишь своё мнение. Первое: Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Второе: в Нагорном Карабахе действительно был геноцид, но в 1915 году. Третье: юридически Российская Федерация не имеет никаких оснований вести какие-либо военные действия на территории Нагорного Карабаха. Четвертое: с начала 19-го столетия, Азербайджан и Армения находились под влиянием Российской Империи, а затем СССР. Вплоть до 2018 года Российской Федерации удавалось усадить за стол переговоров Армению и Азербайджан, пока американцы не устроили в Армении революцию и не привели к власти Пашиняна. Американских НКАО сегодня в Армении больше, чем армянских воинских частей. И поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, коли рожа крива", — отметил Пригожин.

Бизнесмен считает, что Москва сама допустила влияние Вашингтона на Пашиняна. Оба государства столкнулись с последствиями "марионеточного режима" армянского политика, добавил он.

"Другое дело, как мы, Великая Россия, допустили, что проамериканская марионетка сидит у нас под носом. Видимо, слишком сильно доверяли армянскому народу, который пиндосы обвели вокруг пальца. В итоге мы имеем то, что имеем: Пашиняна, который надул армян, а теперь не может за них вступиться. Американцы надели ему на голову корону, без вируса, из-за которой он не может сесть за стол переговоров с более чем деликатным Ильхамом Алиевым", — подчеркнули в пресс-службе.

В Нагорном Карабахе 27 сентября возобновилось вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. В результате обстрела азербайджанской стороны погибли и получили ранения мирные граждане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия фиксирует масштабную эскалацию конфликта в Карабахе. Власти страны остаются в нейтралитете и призывают стороны вооруженного противостояния к переговорам.