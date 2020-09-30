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19:06   30 Сентября 2020
Общество

Военный самолет США экстренно сел в Одессе

Военный самолет США экстренно сел в Одессе

Американский военно-транспортный самолет совершил экстренную посадку в Одессе, передают журналисты интернет-издания "Думская".

Борт ВВС США 130 Hercules приземлился в одесском аэропорту из-за отказа одного из четырех двигателей. Как пишет интернет-издание "Думская", экипаж военно-транспортного судна занимается устранением неполадок.

По предварительным данным, борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, в Германии. Специалисты занимаются проверкой технического состояния самолета, проинформировало издание.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #украина #самолет

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