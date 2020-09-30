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19:10   30 Сентября 2020
Весь мир

Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

Жаркие дебаты между лидером США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом во вторник побудили американцев задуматься о переезде в Канаду. Всплеск соответствующих поисковых запросов зафиксировал Google, сообщает издание The Independent.

Количество поисковых запросов «переезд в Канаду» и «как подать заявление на получение гражданства Канады» среди жителей штатов резко увеличилось как во время, так и по завершению 90-минутных дебатов в Огайо.

Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

Запрос «как подать заявление на получение канадского гражданства» достиг пика примерно через час после публичной перепалки главных претендентов на президентский пост. По данным Google, наибольшее число запросов поступило от пользователей из Массачусетса. Жители Вашингтона, Мичигана, Иллинойса и Огайо к вечеру вторника тоже интересовались Канадой.

Пользователь Сюзанна Шеррон в блоге Twitter написала, что устала от поведения Трампа и не хочет, чтобы ее потомки жили в Америке.

Пользователь СМЕ так же выразил недоумение по поводу веры в президента, который продолжает лгать американцам каждый день.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер не советует воспринимать поведение американцев всерьез. Политолог считает, что дебаты произвели на жителей Штатов удручающее впечатление и те, в порыве эмоций, задумались о переезде.

Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

«Переехать в Канаду с сохранением зарплаты и с сохранением бизнеса не получается. В Канаде нет такого бизнеса и нет таких зарплат. Да, в Канаде все спокойнее и уровень жизни ничуть не ниже, уровень преступности гораздо ниже. Но американских возможностей в Канаде никогда не будет», — объяснил Брутер.

Подробнее о первых дебатах действующего президента США Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена, которые прошли в минувший вторник, читайте в материале «Политики Сегодня».

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#байден #трамп #канада #дебаты сша

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