Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

Жаркие дебаты между лидером США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом во вторник побудили американцев задуматься о переезде в Канаду. Всплеск соответствующих поисковых запросов зафиксировал Google, сообщает издание The Independent.

Количество поисковых запросов «переезд в Канаду» и «как подать заявление на получение гражданства Канады» среди жителей штатов резко увеличилось как во время, так и по завершению 90-минутных дебатов в Огайо.

Запрос «как подать заявление на получение канадского гражданства» достиг пика примерно через час после публичной перепалки главных претендентов на президентский пост. По данным Google, наибольшее число запросов поступило от пользователей из Массачусетса. Жители Вашингтона, Мичигана, Иллинойса и Огайо к вечеру вторника тоже интересовались Канадой.

Пользователь Сюзанна Шеррон в блоге Twitter написала, что устала от поведения Трампа и не хочет, чтобы ее потомки жили в Америке.

I am so tired of Trump’s shit. I am a 63 year old grandmother who cries at night because I cannot believe that our government lets this man try to run our country. That he encourages the hatred towards human beings as he does. This is not where I want my grandkids to grow up!