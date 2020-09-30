Канаду назвали не лучшим местом для напуганных дебатами американцев

Жаркие дебаты между лидером США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом во вторник побудили американцев задуматься о переезде в Канаду. Всплеск соответствующих поисковых запросов зафиксировал Google, сообщает издание The Independent.

Количество поисковых запросов «переезд в Канаду» и «как подать заявление на получение гражданства Канады» среди жителей штатов резко увеличилось как во время, так и по завершению 90-минутных дебатов в Огайо.

Запрос «как подать заявление на получение канадского гражданства» достиг пика примерно через час после публичной перепалки главных претендентов на президентский пост. По данным Google, наибольшее число запросов поступило от пользователей из Массачусетса. Жители Вашингтона, Мичигана, Иллинойса и Огайо к вечеру вторника тоже интересовались Канадой.

Пользователь Сюзанна Шеррон в блоге Twitter написала, что устала от поведения Трампа и не хочет, чтобы ее потомки жили в Америке.

I am so tired of Trump’s shit. I am a 63 year old grandmother who cries at night because I cannot believe that our government lets this man try to run our country. That he encourages the hatred towards human beings as he does. This is not where I want my grandkids to grow up! — Susan Sherron (@SherronSusan) September 30, 2020

Пользователь СМЕ так же выразил недоумение по поводу веры в президента, который продолжает лгать американцам каждый день.

Watching this debate from the other side of the Atlantic, I am still dismayed by the deplorable and racist attitude of this president! How can half of your citizens still believe in this man, in his daily lies, in his poor results ... — CME (@CMBE1140) September 30, 2020

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер не советует воспринимать поведение американцев всерьез. Политолог считает, что дебаты произвели на жителей Штатов удручающее впечатление и те, в порыве эмоций, задумались о переезде.

«Переехать в Канаду с сохранением зарплаты и с сохранением бизнеса не получается. В Канаде нет такого бизнеса и нет таких зарплат. Да, в Канаде все спокойнее и уровень жизни ничуть не ниже, уровень преступности гораздо ниже. Но американских возможностей в Канаде никогда не будет», — объяснил Брутер.

Подробнее о первых дебатах действующего президента США Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена, которые прошли в минувший вторник, читайте в материале «Политики Сегодня».