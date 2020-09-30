Тюрколог Дюрре: Азербайджан готовится к полномасштабной войне

Прямое участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе серьезно подпортит отношения с Россией. Такое мнение в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 30 сентября, выразил курдско-турецкий политолог, журналист Икбаль Дюрре.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает Азербайджан. Он подчеркнул, что Анкара, «как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями». При этом, Армения, по его словам, — самая большая угроза миру и спокойствию в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ Армении к конфронтации с властями страны на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Он также призвал страны мира поддержать Азербайджан в борьбе против «оккупации и угнетения».https://t.co/XnnUML6Prk pic.twitter.com/F1zlzDZDEA — Газета.Ru (@GazetaRu) September 27, 2020

Сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что военного потенциала Баку достаточно, чтобы «отразить атаки Армении», но в случае необходимости Турция окажет стране запрашиваемую военную помощь.

Однако на данном этапе вероятность того, что турецкие военные присоединятся к боевым действиям между Арменией и Азербайджаном, мала, считает политолог.

«Хотя мы все понимаем, что Турция поддерживает Азербайджан, пока что она действует максимум на уровне инструкторов или оказания технической помощи. Там прекрасно понимают, к чему приведет их участие. Оно может стать серьезной причиной для порчи отношений с Россией. Пока она не будет напрямую включаться в конфликт», — полагает Дюрре.

Вместе с тем ряд экспертов отмечает, что внешняя политика Эрдогана направлена на усиление позиций Турции в исламском мире — Сирии, Ливии и теперь в Азербайджане — в достаточно агрессивной форме. На вопрос о том, не «заиграется» ли турецкий лидер с исламистами, Дюрре подчеркнул, что это будет зависеть, в том числе, и от Великобритании, в координации с которой он действует.

«Тогда у меня вопрос ко всем российским экспертам. Мы уже не первый год все хором хвалим Эрдогана, что он молодец, самостоятелен, против Запада. Если политик самостоятелен, он самостоятелен во всем, не только тогда, когда нас это устраивает. Поэтому он может и доиграться, но не сейчас. Думаю, что он действует не один, а в координации с Лондоном», — сказал участник онлайн-эфира.

Также курдско-турецкий политолог выразил мнение, что и без вмешательства Турции Азербайджан рано или поздно захотел бы вернуть земли, потерянные четверть века назад. По его мнению, нельзя недооценивать роль самого факта конфликта между Баку и Ереваном.

«Многие считают, что если бы Турция не вмешалась, война бы не возникла. Все это имеет место быть. Но такого рода конфликты нельзя заморозить в принципе. Мы часто говорим о мирных процессах, но я пришел к выводу, что такие проблемы решаются только силой», — полагает Дюрре.

Свое нежелание идти на уступки Азербайджан демонстрирует на практике. По словам политолога, страна готовится к полномасштабной войне.

«Мы наблюдали, как азербайджанская армия перевооружалась. Они это все купили не для того, чтобы на них на пикник ездить», — объясняет Дюрре.

При этом азербайджанская сторона, основываясь на исторических фактах, по-своему права, продолжает гость пресс-конференции.

«У меня много друзей армян, они говорили, что понимают, что юридически эта территория принадлежала Азербайджану, но “вот мы силой взяли, потому что в истории это нам принадлежало”. И я тогда понимаю, что в этот раз азербайджанцы действуют из этой же логики».

Боевые столкновения между двумя государствами начались 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий.

Сегодня Ереван заявил, что Баку передал воздушное управление операцией в Карабахе ВВС Турции. Об этом в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.