Заболеваемость COVID-19 в Европе выросла на фоне незаконных массовых акций

Российский общественный деятель, блогер Эрнест Макаренко рассказал о негативном воздействии незаконных массовых акций в Европе на заболеваемость COVID-19, передает "Инфореактор".

Организаторы незаконных массовых мероприятий пытаются воздействовать на россиян, подвергая их жизни опасности. Как пишет "Инфореактор", недовольство некоторых граждан может использоваться для раскачивания настроений в обществе.

"Такие митинги используют естественное недовольство какими-то вынужденными ограничениями для создания социальной напряженности", — обратил внимание общественный деятель Эрнест Макаренко.

На фоне массовых демонстраций в Европе увеличился риск заболевания COVID-19. Макаренко отметил, что России необходимо учесть негативный опыт заграничных коллег в сложной мировой эпидемиологической ситуации. По его мнению, для начала нужно ужесточить наказание для организаторов незаконных мероприятий.

"За организацию незаконных митингов нужно было давно ужесточить наказание, и самое главное самих организаторов подвергать наказаниям", — заявил Макаренко.

Коронавирусная инфекция оказала негативное воздействие на жизнь большинства людей планеты. Человечеству пришлось резко адаптироваться к новым условиям и ограничениям для сохранности жизни и здоровья.