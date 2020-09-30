Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян 30 сентября обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировали в пресс-службе МИД РФ.

В ходе переговоров глав МИД Армении и РФ была подчеркнута недопустимость шагов внешних сил, направленных на дестабилизацию в Нагорном Карабахе.

Как отметили в МИД Армении, Мнацаканян рассказал Лаврову о ситуации, сложившейся в регионе в результате "агрессии Азербайджана" по всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе. Армянский министр также выразил обеспокоенность вербовкой и отправкой в регион "иностранных террористов".

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.