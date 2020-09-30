"Вешают лапшу на уши": Милонов об антироссийских вбросах Клинтон

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году собиралась испортить репутацию республиканца Дональда Трампа, чтобы реабилитировать образ демократов в глазах народа, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф ранее рассекретил данные спецслужб, где говорилось, что информация о "вмешательстве РФ" в американские выборы 2016 года является вбросом. Политик Милонов объяснил, зачем Клинтон собиралась устроить скандал и упрекнуть Трампа в сговоре с Москвой, пишет Федеральное агентство новостей.

Когда бывший президент США Барак Обама развязывал конфликты по всему миру, репутация демократов оказалась безнадежно испорчена. Клинтон, являющаяся демократом, понимала, что реабилитировать образ партии в глазах народа не выйдет, поэтому использовала "грязный прием" в отношении республиканца Трампа. Расследование о "вмешательстве РФ" в выборы и "сговор Трампа с Москвой" нужен был Клинтон, чтобы выставить себя в позитивном ключе, рассуждает Милонов.

В этой ситуации крайне жаль американцев, которым власть постоянно "вешает лапшу на уши", говорит депутат. Народ голосует за того или иного кандидата, ориентируясь не на национальные интересы, а опираясь на нелепые "страшилки о русских", заключает Милонов.

Милонов раскритиковал бесполые эмодзи, сообщает телеканал "360".