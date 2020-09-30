Кабмин направит 5,8 млрд рублей на строительство космодрома Восточный

Правительство России выделит дополнительные средства для завершения строительства космодрома Восточный, сообщает "Интерфакс". Финансирование необходимо для окончания работ на объектах первой очереди.

Постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На завершение работ по строительству первой очереди Восточного переведут еще 5,8 млрд рублей. Проект достройки был одобрен президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что финансирование направят на завершение работ на нескольких площадках космодрома: хранилища ракетного топлива, метеорологического комплекса и инфраструктуры.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее предложил привлечь к строительству космодрома военных. По его словам, в данный момент на Восточном созданы самые необходимые постройки, отвечающие за пуск ракет-носителей.