Названы возможные причины убийства сотрудницы посольства США в Киеве

Сотрудницу посольства США на Украине нашли с тяжелыми травмами в Киеве. Девушку госпитализировали, но она скончалась от полученных ранений.

Санвер Никаэло нашли возле железной дороги, в ее кармане было удостоверение сотрудника посольства. Киевская полиция утверждает, что к избиению американки может быть причастен неизвестный мужчина.

«В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30–40 лет, рост 190–200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены)», – передает сообщение полиции «ЛIГА. Новости».

По данным издания «Цензор.нет» есть и другая версия: Никаэло задел проезжающий мимо поезд во время пробежки возле железной дороги. Предполагается, что девушка бегала в наушниках и могла не заметить железнодорожный состав. Тем не менее, эту версию полиция официально не подтверждает — уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство».

Пока американское посольство в Киеве никак не прокомментировало случившееся.

Трагедия вряд ли станет причиной дипломатической напряженности между Вашингтоном и Киевом, рассказал «Политике Сегодня» экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако ситуацией могут воспользоваться внутренние политические силы — например, экс-президент Украины, а ныне оппозиционер Петр Порошенко.

«Я думаю, что администрации Зеленского это простят. И даже, может быть, Порошенко, как оппозиционер, не будет нападать сильно. Хотя, скорее всего, скажет, что "разгул бандитизма при безответственном президенте-актеришке достиг предела, при мне такого не было". И [журналиста — прим. ред.] Олеся Бузину, значит, при нем не убивали. И в тюрьмах не было огромного количества людей, несогласных с его политикой. Даже такого фарса мы, может быть, не увидим», — поделился мнением Колташов.

Можно предположить, какие социальные причины легли в основу этого преступления. Эксперт напоминает, что Украина является страной, которую США «сбили с дороги» в 2014 году. Мотивом преступления может быть «лютая обида на американское государство», которое сделало украинцев нищими, отмечает Колташов.

«Десятки миллионов украинцев пострадали от государственного переворота, организованного, в том числе, на американские деньги. Я ничему не удивлюсь в этой ситуации. Пока неизвестно, кто это совершил, но ненависть к США там должна быть очень большой», — предполагает аналитик.

Примечательно, что мистически похожая история уже случалась на Украине в 2002 году. Тогда была найдена мертвой сотрудница финансового отдела посольства США на Украине. Известно, что девушка являлась украинкой, но ее имя так и не было названо. На ее теле обнаружили многочисленные телесные повреждения.