Бизнесмен Листерман устроил личную жизнь украинским политикам и Брэду Питту

Российский бизнесмен, владелец агентства VIP-знакомств, занимающийся «сводничеством» бизнесменов с девушками, Петр Листерман рассказал, что помог устроить личную жизнь многим украинским политикам, а также голливудским актерам. Якобы именно он познакомил их с будущими женами.

«Я им дал супердевушек. Они все женились на них. Вообще я горжусь этими семьями. Потом эти пацаны медленно поднялись и вошли в правительства этих всех стран СНГ», — сказал Листерман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Владелец агентства VIP-знакомств разъяснил, что чаще всего за услугами обращались политики и бизнесмены из Украины, России и Казахстана. Однако Листерман не назвал имена.

«Есть ли в правительстве Украины мои ребята? Конечно, да. Они все зашли. Я обещал их не показывать пока. Давай я тебе позвоню завтра и назову пару фамилий. Я у них должен разрешения спросить», — ответил бизнесмен на вопрос Гордона.

При этом Листерман назвал имена звезд Голливуда, которым, как он утверждает, также помог устроить личную жизнь — это американские актеры Эдриан Броуди и Брэд Питт.

«Вот у нас Эдриан Броуди, который сыграл главную роль в фильме «Пианист». Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два. Сейчас, например, Брэд Питт приехал в Германию, влюбился в одну девушку (вероятно, речь идет о модели Николь Потуральски. – Ред). Она с ним сбежала. Сейчас у них любовь. Красавица, очень хорошая. То есть я в основном по голливудским звездам», – отметил Листерман.

Также, по словам бизнесмена, именно благодаря ему португальский футболист Криштиану Роналду узнал про российскую супермодель Ирину Шейк.

«Знакомство Ирины Шейк и Роналду – это моя работа. Потому что ему просто нужно было прикрытие: он любил мальчиков. Такие браки — как они называются? — для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин», — сказал Листерман.

Говоря о доходах от услуг организации знакомств бизнесменов с будущими женами в 2020 году, владелец агентства VIP-знакомств отметил, что пандемия коронавируса сильно повлияла, но не благоприятно.

«5–10 пар в год я создаю. А раньше создавал 30–40 пар. Вот так упало сильно. Вирус шарахнул сильно. Олигархи очень сильно боятся коронавируса. Подземные бункеры, встречаться только через ассистентов со мной. Раньше я живьем встречался в любой точке мира с любым парнем. А сейчас пока из-за вируса — с ассистентом», — объяснил Листерман.

Петр Листерман с 2000-х владеет агентством знакомств, клиенты которого крупные бизнесмены. СМИ называют бизнесмена «сводником и сутенером». Выпустил две книги: «Как запутать олигарха» (2007) и «Как запутать Листермана. История одного предательства» (2009).