Россия свела на нет попытки Литвы запустить план «Б» для Клайпедского порта

Вероятная остановка товаропотока из Белоруссии, пандемия коронавируса и конкуренция с российскими портами – именно эти факторы могут нанести удар по порту Клайпеды. Использование гавани для торговых магистралей из Китая или милитаризация порта американскими войсками не принесут Литве той выгоды, которой ждет страна от этого плана «Б».

Сейчас в европейском государстве проходит модернизация Клайпедского морского порта. Глава дирекции морской гавани Альгис Латакас сообщил, что стоимость проекта составляет 49 миллионов евро. Главная цель строительства – это углубление и расширение главного входного канала. Это изменение позволит Клайпеде принимать наиболее большие суда из всех курсирующих в Балтийском море.

Издание Baltnews передает, что такая модернизация может исправить самую актуальную проблему гавани в техническом плане. Ведь судоходство приходится ограничивать до ста дней в году именно из-за особенностей входного канала. Это очень ощутимая потеря с точки зрения финансов.

Эксперты портала задаются вопросом, поможет ли это выправить дела у Клайпедского морского порта. Пандемия коронавируса не является единственной проблемой морских гаваней Эстонии, Литвы и Латвии. Дело в том, что почти весь грузопоток стремительно перетекает в сторону российских портов Высоцка, Усть-Луги, Приморска и Калининграда.

Вероятнее всего, Литва хочет стать частью китайского товаропотока в Европу, а не пользоваться транзитом между Россией и Белоруссией. Другие специалисты полагают, что углубление дна в Клайпедской гавани нужно для развертывания сил ВМС США. Впрочем, все эти сценарии имеют слишком много неясностей, пишет Baltnews.