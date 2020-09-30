Названо единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вывод военных Армении с территории Нагорного Карабаха единственным условием прекращения боев. Об этом он заявил в ходе встречи с ранеными военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.

Если Армения выполнит озвученное Азербайджаном условие, вооруженные столкновения на линии соприкосновения прекратятся, подчеркнул Алиев. Он добавил, что Азербайджан добьется восстановления своей территориальной целостности.

Никаких результатов переговоры по ситуации в Карабахе не дали, поэтому нет нужды в диалогах касательно обстановки в регионе, отметил президент Азербайджана. Также он подчеркнул, что военным был дан указ не принимать мер в отношении гражданского населения Армении.