Коммунисты рекомендовали российской порноактрисе стерпеть изнасилование

Порноактриса из Тюмени Лола Тейлор заявила, что ее и подругу избили и изнасиловали в Геленджике. Члены партии "Коммунисты России" осудили девушку. Они считают, что посадить в тюрьму нужно именно потерпевшую.

Члены "Коммунистов России" попросили полицию не расследовать дело об изнасиловании тюменской порноактрисы Любови Бушуевой, известной как Лола Тейлор. В партии считают, что в тюрьму должна отправиться сама девушка. С таким заявлением выступил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович, его слова приводит портал URA.RU.

Малинкович считает "позорной и унизительной" ситуацию, в которой сотрудники правоохранительных органов примут заявление. Коммунист рекомендовал российской порноактрисе стерпеть изнасилование.

"Какую профессию выбрала — такую и терпи. В советское время таких Лолочек высылали на 101-й километр, распространение порнографии преследовалось по закону", — высказался Малинкович.

Девушке, по мнению коммуниста, должен полагаться срок за съемки в фильмах для взрослых. Малинкович предложил полицейским завести на Бушуеву уголовное дело и "справедливо наказать" лишением свободы на срок до пяти лет.

Любовь Бушуева обратилась в полицию Геленджика, где, по ее словам, она стала жертвой насильника. Девушка рассказала, что все произошло на яхте во время отдыха с подругой. Она отметила, что внезапно на них напали трое мужчин, после чего избили и изнасиловали. Пострадавшие также зафиксировали на своих телах побои.