СМИ сообщили о возвращении Качиньского в кабмин Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 сентября утвердил новый состав кабинета министров. В правительство страны вернулся Ярослав Качиньский, который будет исполнять обязанности вице-премьера, пишет ТАСС.

По словам Моравецкого, ротация кадров позволит повысить эффективность принимаемых решений. Ключевыми вызовами современности премьер назвал пандемию COVID-19 и вызванный ей кризис, из которого требуется скорейший выход, отмечает издание. Кроме того, речь идет о сохранении на территории Польши европейских ценностей.

Качиньскому поручено управление комитетом по вопросам госбезопасности. Ключевой состав польского кабинета министров изменений не претерпел. Было создано Министерство по вопросам местного самоуправления. Его руководителем назначен Михал Чеслак. Также произошло объединение министерств образования и науки, во главе которых встал Пшемыслав Чарнек.