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17:09   30 Сентября 2020
Политика

США ввели новые санкции против граждан и организаций Сирии

США ввели новые санкции против граждан и организаций Сирии

Соединенные Штаты Америки ввели новые антисирийские санкции в отношении тех, кто связан с бизнесменом из Сирии, попавшим ранее в черный список.

Власти США ввели санкционные меры в отношении шести граждан САР, одного кубинца и 13 сирийских компаний. Информация об этом размещена на сайте Министерства финансов США.

Ведомство уточняет, что внесенные в черный список организации связаны с сирийским бизнесменом, который раньше попал под американские санкции. Также санкции ввели в отношении граждан и компаний, которые связаны с Министерством туризма САР.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #санкции

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