Стало известно о смерти автора мультфильма "Фунтик" Валерия Шульжика, писатель ушел на 82-м году жизни. Перед смертью он долго лечился в одной из столичных клиник, пишет "Комсомольская правда".

Писатель и драматург Валерий Шульжик, автор известного мультфильма "Фунтик", умер на 82-м году жизни. О смерти выдающегося сценариста в среду, 30 сентября, сообщила "Комсомольская правда".

По данным издания, Валерия Шульжика не стало сегодня утром. Он скончался в одной московских больниц, где долгое время боролся с тяжелой болезнью. Писатель находился под присмотром врачей последние три месяца. Точная причина его смерти уточняется.

Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Первоначально он работал матросом, затем театральным электриком, а после играл в Театре юного зрителя имени Ленинского комсомола. Спустя время он занялся литературной деятельностью. Валерий Шульжик написал более 20 книг и сотни детских стихов.