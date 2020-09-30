Депутат Госдумы заявила о необходимости введения цензуры в РФ

Зрители федеральных телеканалов должны дистанцироваться от бесконечных ток-шоу, в которых главными гостями становятся интернет-звезды и сомнительные знаменитости. Такое мнение в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.

По ее словам, в России стоит ввести «нравственную цензуру». Еще в 2015 году комитет предлагал ввести Высший совет по нравственности в РФ, аналоги которого уже давно существуют на Западе.

«К примеру, в США существуют сразу две комиссии, которые занимаются вопросами соблюдения нравственности в СМИ, в том числе и на телевидении. В Италии подобную комиссию создали по требованию родителей, которые беспокоились за психику своих несовершеннолетних детей. Даже в Украине такая комиссия существовала. В 2015 году мы перечислили эти аналоги и сослались на международные конвенции. Тогда Госдума отклонила наше предложение», — заявила парламентарий.

Конвенции позволяют государству защищать нравственность своих граждан, объяснила Драпеко. Например, Конвенция по правам человека говорит не только о свободе распространении информации, но и о ограничении этой свободы в случае, когда необходима защита прав личности или общественной нравственности.

Таким образом, Россия не пользуется правом защищать нравственность своих граждан, хотя и имеет такую возможность. В то же время, каналы вынуждены создавать «шок-контент» для того, чтобы к ним шли рекламодатели. Спикер возразила, что в стране есть пример СМИ, которое существует практически без рекламы:

«У нас есть канал "Культура", который существует на федеральные деньги. Но рейтинг, к сожалению, решает все. К примеру, ужасные передачи, вроде "Дома-2", на которые даже жалуются некоторые зрители, существуют на основе рекламодателей, которые приходят после высоких рейтингов».

Депутат Госдумы рассказала, что Комитет по культуре уже пытался контролировать контент и общую политику вещания крупных федеральных каналов. Драпеко также обратила внимание, что 51% акций «Первого канала» принадлежит государству. Но пакет акций поделен между тремя разными структурами, у каждой из которых меньше 50% акций. Из-за этого менять политику канала не получается.

«С другой стороны, я думаю, что это целенаправленная и четко обозначенная политика. Ведь надо же людей отвлекать. Мне кажется, что телевидение в этом плане – это некий инструмент воздействия на массовое сознание. Я принадлежу к оппозиционной партии Госдумы ("Справедливая Россия" — прим. ред.), и мы как раз выступаем против такой политики», — сообщила парламентарий.

Не стоит забывать, что большинство зрителей ТВ уходит в интернет: все больше растут рейтинги у локальных шоу на видеохостингах, в том числе YouTube. Телепередачи теряют популярность у зрителей, и это проблема коснулась не только России, уверена Драпеко:

«Но наша страна столь велика, что большая ее часть не покрывается теми самыми платными каналами, которые так популярны у молодежи. И даже интернет у нас, к сожалению, пока есть не везде. Поэтому пользоваться такими интернет-сервисами уже проблематично, если ты живешь в каком-либо дальнем регионе».

YouTube между тем контролируется Государственным департаментом США, и российское правительство никак не может повлиять на сервис, которым пользуется подавляющее большинство граждан страны. Именно поэтому в стране необходимо создать комитет, который займется нравственным воспитанием россиян: