Власти НКР опровергли заявления о применении Арменией комплекса "Точка-У"

Руководство Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергло данные о том, что армянские силы применяли на линии соприкосновения в Карабахе ракетный комплекс "Точка-У". Об этом в среду, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

Накануне Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что три выпущенные ракеты не взорвались из-за непригодности и низкого качества военной техники.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Глава правительства объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение у себя в стране, а также предупредил о намерении Турции вмешаться в конфликт.