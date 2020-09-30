Партия Зеленского решила дать России новое название

Депутат Верховной рады Украины, член фракции президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию. Об этом сообщил корреспондент "ПолитНавигатора".

Потураев обратил внимание, что территория нынешней России когда-то называлась Московским царством. По его мнению, каждая страна сама должна решить, как называть своих "соседей".

"Французы называют Германию Алеманией, и что? А россияне — "Германия", а мы (украинцы. — Прим. ред.) — "Нимеччина", и что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого?" — сказал парламентарий в эфире программы "Хард с Влащенко".

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал смешным решение о переименовании РФ, передает RT.