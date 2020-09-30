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16:48   30 Сентября 2020
Политика

Партия Зеленского решила дать России новое название

Партия Зеленского решила дать России новое название

Депутат Верховной рады Украины, член фракции президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию. Об этом сообщил корреспондент "ПолитНавигатора".

Потураев обратил внимание, что территория нынешней России когда-то называлась Московским царством. По его мнению, каждая страна сама должна решить, как называть своих "соседей".

"Французы называют Германию Алеманией, и что? А россияне — "Германия", а мы (украинцы. — Прим. ред.) — "Нимеччина", и что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого?" — сказал парламентарий в эфире программы "Хард с Влащенко".

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал смешным решение о переименовании РФ, передает RT.

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Автор: Яна Либерман
#украина #зеленский #Никита Потураев

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