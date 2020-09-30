Эксперты предрекли подорожание тарифов на электроэнергию на Украине

Стоимость электроэнергии для украинцев одна из самых низких в Европе. Однако сейчас тарифы не покрывают расходы не только на транспортировку, но и генерацию. Украина накопила многомиллиардные долги.

Еще несколько месяцев назад Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКП) предложила регулятору поднять тариф на 30%. Позже в ведомстве добавили, что это всего лишь предложение, а правительство уже решает, по каким тарифам продавать электроэнергию украинцам.

При этом НКРЕКП в очередной раз подчеркнула, что выступает за отмену перекрестного субсидирования — если кто-то платит за электроэнергию меньше, то кому-то придется платить больше. Получается, что украинцы не доплачивают, а бизнес, наоборот, переплачивает.

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт*час (3,1 руб). При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. НКРЕКП же предлагает усредненный тариф на уровне 1,4 грн (3,94 руб). Возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко считает, что повысить тарифы украинцам нужно было еще в 2019 году. Поскольку с 1 июля 2019 года в стране работает свободный рынок, запуск которого и спровоцировал дисбаланс, так как прежде не решили проблему задолженностей, поэтому украинцы должны были платить за «свет» по рыночным тарифам.

Представитель Ассоциации потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко назвал абсурдной ситуация, когда украинцы платят по 90 копеек за первые 100 кВт*час электроэнергии. По его мнению, улучшить уровень услуг можно, но для этого нужна конкуренция.

«Я оставил бы эти тарифы, а для тех, кто много потребляет, увеличил бы стоимость, в тех больших домах, где большое количество техники, пусть они платят по 2 грн. Чем больше компаний заинтересовалось бы в рынке, тем выше была бы конкуренция и больше шансов на получение качественной услуги», — разъяснил эксперт украинскому изданию Obozrevatel.

Аналогично высказалась и координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко.

«Это сейчас недорынок. Поставщики должны бороться за клиентов, их должно быть много. Почему сейчас не так? Потому что нет рыночной цены. Она должна быть намного выше. Тут есть два тарифа, один, который до 90 копеек, он даже транспортировку не покрывает, не то чтобы компенсировать расходы на производство», — считает она.

Украинский рынок электроэнергии запустили в «урезанном» состоянии, поскольку на законодательном уровне остались «провалы», которые так и не исправили. С началом пандемии коронавируса вся энергетика оказалась перед угрозой коллапса.

Потребление упало на 9%, производство дешевой гидроэлектроэнергии обвалилось, задолженность перед атомной энергетикой взлетела, денег, чтобы платить за дорогую «зеленую» энергетику, не нашли. Кроме того, рынок разделил функции облэнерго на поставщика и оператора, что усугубило ситуацию.

Советник по энергетическим вопросам вице-премьера по европейской интеграции Алексей Рябчин, участвовавший в отборе новых кандидатов на должность членов НКРЕКП, уверен, что проблему можно решить, если создать институт «энергетического омбудсмена». Ведь данное обязательство зафиксировали в законе «Про рынок электроэнергии» и «Про НКРЕКП».

Омбудсмен собирал бы обращения украинцев и реагировал на них, а в ответ на самые распространенные вопросы инициировал решение проблем. Сейчас же, как и в случае с поставщиком и оператором, ответственность разделилась. Инструменты влияния на рынок есть и у Верховной рады, и у министерства энергетики и угольной промышленности Украины, и у НКРЕКП .

Омбудсмен стал бы единым представителем власти, который сфокусировано отстаивал бы интересы потребителя, что особенно важно во время сложных реформ энергетических рынков.