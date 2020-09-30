Порноактриса обратилась в полицию Геленджика после изнасилования

Известная в порноиндустрии экс-актриса из Тюмени Любовь Бушуева, работавшая под псевдонимом Лола Тейлор, написала заявление в полицию Геленджика после того, как над ней совершили насилие сексуального характера, сообщает телеканал "360".

Бушуева рассказала, что в момент преступления она находилась на яхте в компании своей приятельницы. В какой-то момент на них напали трое мужчин, которые избили девушек, а после изнасиловали их, пишет телеканал. Пока личности преступников не называются.

Пострадавшие не только обратились в правоохранительные органы, но и прошли медосвидетельствование, сняв побои. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.