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16:33   30 Сентября 2020
Происшествия

Порноактриса обратилась в полицию Геленджика после изнасилования

Порноактриса обратилась в полицию Геленджика после изнасилования

Известная в порноиндустрии экс-актриса из Тюмени Любовь Бушуева, работавшая под псевдонимом Лола Тейлор, написала заявление в полицию Геленджика после того, как над ней совершили насилие сексуального характера, сообщает телеканал "360".

Бушуева рассказала, что в момент преступления она находилась на яхте в компании своей приятельницы. В какой-то момент на них напали трое мужчин, которые избили девушек, а после изнасиловали их, пишет телеканал. Пока личности преступников не называются.

Пострадавшие не только обратились в правоохранительные органы, но и прошли медосвидетельствование, сняв побои. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

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Автор: Василий Пименов
#изнасилование #геленджик #Лола Тейлор

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