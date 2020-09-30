Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:50   30 Сентября 2020
Весь мир

Всемирный банк поможет развивающимся странам приобрести вакцину от COVID-19

Всемирный банк поможет развивающимся странам приобрести вакцину от COVID-19

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу бедных стран с COVID-19. Его руководство рассчитывает, что этих денег хватит на закупку вакцины против вируса для двух миллиардов человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс объяснил, что инициатива направлена на то, чтобы сделать вакцину доступной как развитым странам, так и бедным. По его мнению, последние пострадали больше всего в пандемию. Власти различных государств уже бронируют партии препарата.

Всемирный банк поможет развивающимся странам приобрести вакцину от COVID-19

Чтобы воплотить идею, Малпасс попросил ключевых акционеров Всемирного банка из развитых стран поддержать схему выплаты наличных в течение следующих 12–18 месяцев.

«Такое финансирование изменит правила игры, потому что, как только появится безопасная и эффективная вакцина, она даст людям возможность с уверенностью вернуться к своей нормальной жизни», — цитирует Guardian слова президента банка.

Малпасс убежден, что мировая экономика сможет оправиться от пандемии только в том случае, если люди вернутся к привычной жизни: в работе, общении и путешествиях.

План главы Всемирного банка должны одобрить акционеры организации. Но Малпасс настроен оптимистично и уверен, что инициативе дадут ход.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от Covid-19. Разработкой и производством вакцины «Спутник V» занимается НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Всемирный банк поможет развивающимся странам приобрести вакцину от COVID-19

25 августа 2020 года Минздрав РФ выдал разрешение исследовательскому центру на проведение клинического исследования вакцины для профилактики новой инфекции коронавируса «Гам-Ковид-Вак». 24 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что институт имени Гамалеи начал тестирование препарата на людях в зоне риска.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Каролина Зулкарнаева
#всемирный банк #бедные страны #коронавирус #вакцина от COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров