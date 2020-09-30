Всемирный банк поможет развивающимся странам приобрести вакцину от COVID-19

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу бедных стран с COVID-19. Его руководство рассчитывает, что этих денег хватит на закупку вакцины против вируса для двух миллиардов человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

World Bank announces $12bn plan for poor countries to buy Covid vaccines https://t.co/sfO57FGB2V — The Guardian (@guardian) September 29, 2020

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс объяснил, что инициатива направлена на то, чтобы сделать вакцину доступной как развитым странам, так и бедным. По его мнению, последние пострадали больше всего в пандемию. Власти различных государств уже бронируют партии препарата.

Чтобы воплотить идею, Малпасс попросил ключевых акционеров Всемирного банка из развитых стран поддержать схему выплаты наличных в течение следующих 12–18 месяцев.

«Такое финансирование изменит правила игры, потому что, как только появится безопасная и эффективная вакцина, она даст людям возможность с уверенностью вернуться к своей нормальной жизни», — цитирует Guardian слова президента банка.

Малпасс убежден, что мировая экономика сможет оправиться от пандемии только в том случае, если люди вернутся к привычной жизни: в работе, общении и путешествиях.

План главы Всемирного банка должны одобрить акционеры организации. Но Малпасс настроен оптимистично и уверен, что инициативе дадут ход.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от Covid-19. Разработкой и производством вакцины «Спутник V» занимается НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

25 августа 2020 года Минздрав РФ выдал разрешение исследовательскому центру на проведение клинического исследования вакцины для профилактики новой инфекции коронавируса «Гам-Ковид-Вак». 24 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что институт имени Гамалеи начал тестирование препарата на людях в зоне риска.