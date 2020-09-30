Запрет на включение чаевых в чек назвали «юридическим бредом»

С первого января 2021 года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

С 2021 года кафе и рестораны в России не смогут включать чаевые и другие платежи в чек. Так власти хотят защитить потребителей, которых «вводят в заблуждение» при оказании услугhttps://t.co/O8GRcZ8gxE — Стартапы и бизнес (@vcru) September 30, 2020

Правительство РФ утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Важные нововведения коснутся цен на услуги общепита. По новому документу, цена будет определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд или выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ.

Впрочем, владельцы общепита вправе предложить потребителю приобрести дополнительные услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Гость заведения, в свою очередь, должен получить возможность ознакомиться с их потребительскими свойствами и ценой.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» назвал нововведения «юридическим бредом». По его словам, в новых правилах нет никакой необходимости, поскольку обман потребителя регулируется Кодексом об административных правонарушениях (статья 14.7 КоАП «Обман потребителей»).

«В ней речь идет о том, что обман потребителя — любой обмер, обвес, обсчет — наказуем. Штраф 100 тысяч рублей для юридических лиц. Уже как бы установлена административная ответственность», — сказал Шапкин.

Дополнительные требования в сфере общественного питания могут вызвать «коллизию нормы», продолжил собеседник агентства. По его мнению, введение поправок наряду с уже существующими законодательными актами приведет к установлению различных мер ответственности и окончательно запутает.

«Это фактически масло масленое. Я считаю, что достаточно применять действующие нормы. Если в сфере общепита включается какой-то гонорар официанту в счет — это уже нарушение. Потому что, может, потребитель не хотел. Есть прейскурант, установлены цены, есть меню. Это публичная оферта. Потребитель оплачивает услуги, согласно тем ценам, которые ей выставлены. Включение дополнительных условий, и неважно, о чем речь идет — это уже обман. Предлагать много чего бредового — это, видимо, новое веяние», — сетует Шапкин.

С мнением председателя Национального союза защиты прав потребителей согласились и рестораторы. Основатель сети «Грабли», ресторатор Роман Рожниковский посчитал новые правила для ресторанов и кафе бессмысленными. Как он отметил в разговоре с ПС, чаевые в чек уже не включают.

«Речь шла о том, что можно добровольно вписать чаевые. Это официальные деньги, которые пойдут под налогообложение. В чем проблема, я вообще не понимаю. Зачем это делается, для меня загадка. Это же вещь не принудительная, не обязательная, а добровольная, никто давно уже не пишет плату за обслуживание, хотя когда-то мы это делали», — объясняет Рожниковский.

Солидарен с коллегой и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Эксперт обратил внимание на то, что так называемые нововведения — это переписанные старые положения 1990-х годов.

«Те правила устарели, поэтому их просто повторили, вот и все. Больше за этим нет ничего», — сказал собеседник агентства.

Однако, по словам Бухарова, в распоряжении Правительства РФ, на самом деле, речь идет не о чаевых, а о дополнительных услугах, таких как, например, музыкальная программа или бильярд. Желание оставить «на чай» — воля потребителя, которая не может регламентироваться государством.

«Вы читаете это, как чаевые. Там же этого не написано. Там написано любые другие услуги. Услуга — это не чаевые. Это дополнительный вопрос о навязанном обслуживании. Стоимость блюда должна быть окончательной, в нее должны входить и услуги официанта. Это так и было. Вопрос был решен еще в те времена. Это все решили лет 20 назад», — утверждает ресторатор.

Ранее выяснилось, что россияне в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов. Согласно аналитическим материалам Сбербанка и Foodtech-платформы SberFood, с марта по сентябрь 2019 года 40,3% пользователей SberFood оставляли на чай в среднем 88,5 рубля.