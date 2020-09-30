Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:21   30 Сентября 2020
Политика

Россия старается вывести конфликт вокруг Карабаха из острой фазы

Россия старается вывести конфликт вокруг Карабаха из острой фазы

Россия старается вывести конфликт вокруг Нагорного Карабаха из острой фазы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона делает все, чтобы вернуть ситуацию в фазу политико-дипломатического урегулирования. Россия вместе с США и Францией предпринимают дальнейшие усилия для деэскалации ситуации в Карабахе, уточняет замглавы МИД РФ в интервью "Интерфаксу".

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария предложил властям Азербайджана и Армении провести встречу в Тбилиси.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #карабах #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров