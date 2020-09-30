16:21 30 Сентября 2020Политика
Россия старается вывести конфликт вокруг Карабаха из острой фазы
Россия старается вывести конфликт вокруг Нагорного Карабаха из острой фазы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская сторона делает все, чтобы вернуть ситуацию в фазу политико-дипломатического урегулирования. Россия вместе с США и Францией предпринимают дальнейшие усилия для деэскалации ситуации в Карабахе, уточняет замглавы МИД РФ в интервью "Интерфаксу".
Ранее премьер Грузии Георгий Гахария предложил властям Азербайджана и Армении провести встречу в Тбилиси.