Россия старается вывести конфликт вокруг Карабаха из острой фазы

Россия старается вывести конфликт вокруг Нагорного Карабаха из острой фазы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона делает все, чтобы вернуть ситуацию в фазу политико-дипломатического урегулирования. Россия вместе с США и Францией предпринимают дальнейшие усилия для деэскалации ситуации в Карабахе, уточняет замглавы МИД РФ в интервью "Интерфаксу".

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария предложил властям Азербайджана и Армении провести встречу в Тбилиси.