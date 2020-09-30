Der Tagesspiegel обвинил Германию в оправдании СП–2 российскими цифрами

Власти Германии больше не хотят слышать об остановке строительства «Северного потока – 2», объясняя позицию растущей потребностью Европы в газе. При этом в качестве доказательств они приводят не немецкие, а российские расчеты.

Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, отмечая, что будущее российского газопровода больше не ставят под сомнение ни немецкие министры, ни федеральный канцлер Ангела Меркель.

«Сначала против отказа от проекта выступил министр финансов Германии Олаф Шольц, а потом и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. При этом в публичном пространстве канцлер Ангела Меркель также перестала ставить под вопрос будущее газопровода», — пишет автор материала.

По его мнению, Берлин, видимо, ограничит антироссийские меры из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным персональными санкциями, хотя ранее допускалась возможность заморозки строительства «Северного потока – 2».

По словам министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, российский газопровод необходим Германии, так как в будущем и ей и всей Европе будет необходимо покрывать растущие потребности в голубом топливе. Уже в ближайшие годы, подчеркивает Альтмайер, Евросоюзу ежегодно будет необходимо не менее 100 миллиардов кубометров газа.

«Если трубопровод не будет достроен, необходимо будет создавать дополнительные подключения к уже существующей СПГ-инфраструктуре, а также дальше ее расширять и проводить дорогостоящую модернизацию существующих маршрутов поставки из России», — аргументирует министр.

Издание Der Tagesspiegel задалось вопросом, откуда у немецкого правительства взялась цифра в 100 млрд кубометров в год. Этот же вопрос, пишет автор, Альтмайеру задали и представители партии «Зеленые».

В переписке с министром выяснилось, что немецкие власти берут за основу цифры компании Nord Stream AG, изложенные в прогнозе 2016 года. При этом министр заявил, что российская компания в документе опиралась на исследования Международного энергетического агентства, а также на информацию Евросоюза и данные, указанные в плане ЕС по развитию электросетей от 2015 года. К тому же, добавил он, в 2016 и 2017 годах дополнительные исследования провели Институт по изучению экономики энергетики при Кельнском университете и консалтинговая компания Prognos.

«Удивляет в этой ситуации то, что немецкие власти до сих пор не провели собственных подсчетов, — отмечает издание. — Ведь речь идет об очень спорном проекте с точки зрения как внешней, так и энергетической политики».

В заключение автор материала пишет, что власти Германии не хотят прислушаться к сторонам, которые считают «Северный поток – 2» ненужным. Аналогично и с мнением о том, что у идущих через Украину и Польшу газопроводов еще остались неиспользованные мощности, которые Германия могла бы задействовать. Руководство ФРГ полностью отвергает возможность заморозки российского газопровода, подчеркивает автор.