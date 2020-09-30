Эксперт прогнозирует скачок доллара при победе Байдена на выборах

Победа Байдена на президентских выборах США повлияет на быстрый рост курса доллара, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Если Джо Байден займет пост президента США по итогу ноябрьских выборов, это окажет воздействие на быстрый рост курса американской валюты, заявил аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Коренев отмечает, что на протяжении десятилетий наблюдалась тенденция скорого увеличения курса доллара в течение нескольких месяцев после прихода на президентский пост демократа. Так, в случае победы Байдена на предстоящих выборах стоит ожидать рост американской валюты в размере 4%, считает аналитик.

Если же победу одержит Трамп, рост доллара ограничится двумя процентами. Однако позже рост доллара пойдет на спад, что является неизбежным в изменяющихся условиях геополитики, заключил Коренев.