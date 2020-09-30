Пандемия не повлияла на прирост многодетных семей в России

По словам ведущего научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Владимира Архангельского пандемия коронавируса не повлияла на желание российских семей стать многодетными, передает NEWS.ru.

Последние несколько лет в России увеличивается количество многодетных семей. Экономический кризис, пандемия коронавируса никак не сказывается на желании родить третьего ребенка. Причину такой тенденции Архангельский видит в том, что во время пандемии многие освоили удаленные профессии, а значит доходы таких россиян могли вырасти, а не снизиться, пишет NEWS.ru

"Все-таки это люди, которые изначально ориентированы на рождение третьего ребенка. Это немножко другая психология, другая система ценностей. Чем те, кто в колебаниях, как говорится, между одним и двумя — так называемое малодетное поведение. Поэтому, я думаю, что на рождение третьего ребенка отрицательного влияния пандемии нет", — отметил специалист.

Эксперт также добавил, что в России продолжит расти количество многодетных семей, но позже ситуация стабилизируется. Причиной тому послужит снижение числа семей, готовых родить третьего ребенка.