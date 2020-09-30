Запад беспокоится за безопасность подводного интернета

Запад обеспокоен активностью российских подводных лодок, которые могут использоваться для воздействия на подводные интернет-кабели. Однако эксперты журнала The National Interest (NI) приходят к выводу, что вряд ли какая-либо страна сможет нанести ощутимый вред разветвленной сети проводов, покоящихся на дне океана.

Никакого вселенского заговора здесь нет — способность американского интернет-пользователя получить доступ к веб-сайтам в значительной степени зависит от сети из нескольких сотен бронированных оптоволоконных подводных кабелей связи, которые проходят через миллион километров океанского дна.

Вашингтон очень обеспокоен возможностью того, что Россия может замедлить работу американского интернета под водой. В США тоже есть специализированные подводные лодки, которые создавались, в том числе, и для этих целей. Одной из них является «Джимми Картер» (USS Jimmy Carter), подлодка класса «Морской волк» (SSN Seawolf).

Историческая справка

Первые подводные кабели установили телеграфную связь между Великобританией и Францией еще в 1850 году. Спустя восемь лет был проложен трансатлантический кабель. Если рассматривать первые случаи воздействия на подводную связь, то стоит обратиться к испано-американской войне 1898 года. Тогда США перерезали кабели, соединяющие Мадрид с испанскими аванпостами на Филиппинах, Кубе и в Пуэрто-Рико.

Трансокеанские кабели также были перерезаны воюющими сторонами во время Первой (когда подводные лодки впервые использовали специально для этой цели) и Второй мировых войн.

Стоит отметить, что даже в мирное время подводные кабели не имеют юридической защиты со стороны международного права, потому что формально не принадлежат какой-либо нации, находясь в нейтральных водах.

В США не знают, что российские подводные лодки могут сделать с подводными интернет-кабелями. Чтобы подключиться к такому проводу, нужно совершить довольно специфическую процедуру, во время которой есть опасность повредить тонкие волокна внутри кабеля. Также туда может просочиться вода. К примеру, подводная лодка «Джимми Картер» для этой цели использует специальную затопляемую камеру.

Спасения в космосе

Все же повредить подводный кабель не так уж сложно, но едва ли это серьезно замедлит работу интернета. Дело в том, что такие подводные сети строятся в большом количестве, с высокой степенью «резервирования», потому что часто они повреждаются из-за падающих якорей, акул или землетрясений.

В одном только Атлантическом океане обрывы кабелей случаются в среднем по 50 раз в год. Если несколько проводов выходят из строя, запросы данных просто переходят к другим кабелям, в то время как специальные ремонтные лодки исправляют поломки.

Исходя из этого, чтобы нанести серьезный ущерб американскому интернету, нужна скоординированная и массовая атака на эти кабели. Эксперты полагают, что это очень нелогичный шаг. Несмотря на то, что массовое отключение интернета действительно подорвет весь трансатлантический сетевой доступ, с жизненно важными задачами все еще будет справляться спутниковая связь.

На сайте www.submarinecablemap.com можно ознакомиться со схемой подводных интернет-кабелей и увидеть, что некоторые страны не так хорошо связаны с мировой сетью, как крупные государства. Именно такие территории могут пострадать из-за повреждения подводных сетей больше всего. Например, в 2007 году доступ к интернету во Вьетнаме был отключен на несколько месяцев после того, как рыбаки вытащили один из двух подводных кабелей страны сетью.

Подводная угроза

Также в зоне риска находится секретная кабельная сеть Пентагона. Она уже подвергалась воздействию извне: в 2008 году из-за случайного отключения кабеля американские беспилотники на несколько дней приостановили полеты над Ираком.

Подводную интернет-связь также поддерживает и Североатлантический альянс. Чтобы отслеживать передвижения подводных лодок, НАТО использует звуковую систему наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System). Собственную подводную «Великую Китайскую стену» начал строить и Пекин, начав от Микронезии и южной оконечности Марианской впадины.

Россия же располагает океанографическим исследовательским судном под названием «Янтарь». Оно несет на борту мини-субмарины «Русь» и «Консул», которые могут погружаться на глубину до шести тысяч метров. Этого достаточно, чтобы достичь самых глубоких подводных интернет-кабелей.

Оборонный бюджет США на 2019 год уже предполагал строительство корабля для прокладки и ремонта кабелей стоимостью 250 миллионов долларов. Логичным дополнительным шагом было бы закрепление международного права вокруг интернет-кабелей, чтобы ввести полноценную ответственность за их повреждение в мирное время.

В заключении стоит сказать, что активность вокруг подводных кабелей показывает их ценность для атаки и сбора разведданных. С другой стороны, пока сеть настолько развита и многоступенчата, страх перед «кабельной атакой», вероятнее всего, сильно преувеличен.