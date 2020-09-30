Соловьев ответил на обращение Шукшиной к Путину с критикой шоу Малахова

Журналист Владимир Соловьев отреагировал на открытое письмо актрисы Марии Шукшиной к Владимиру Путину. Она обвинила тв-шоу Андрея Малахова в распространении "вируса бескультурья". Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Соловьев отметил, что в России действует свобода слова, а цензура под запретом.

"Написала [письмо] и написала. Ну и хорошо. У нас же в стране свобода слова. Дай бог ей здоровья. Она много лет замечательно занималась своей профессиональной деятельностью. Наверняка сеет доброе и разумное. .. Делает то, что считает правильным. Нужно написать письмо [Владимиру Путину] — хорошо. А вот насчет того, какая будет реакция, я хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена", — сказал журналист.

Шукшина опубликовала письмо президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Кириллу. По ее мнению, шоу "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звезды сошлись" заражают россиян "вирусом бескультурья".