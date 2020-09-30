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15:14   30 Сентября 2020
Общество

Петербург вошел в Топ-3 регионов РФ по количеству долгожителей

Петербург вошел в Топ-3 регионов РФ по количеству долгожителей

Специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации, где проживает наибольшее число долгожителей. Санкт-Петербург занял в нем второе место, сообщает "Петербургский дневник".

Лидером стала Северная Осетия. Там проживают 23,5% граждан старше 60 лет. Второе место досталось Северной столице, где 23,02% жителей старше указанной возрастной отметки. Тройку лидеров замкнула Москва с показателем в 22,94%, сообщает издание.

В то же время жителям города на Неве необходимо продолжать придерживаться мер безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим указом продлил действие масочного режима до 11 октября текущего года.

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Автор: Илья Романович
#петербург #беглов #долгожители

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