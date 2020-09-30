Правозащитница сообщила о первых потерях протурецких боевиков в Карабахе

Правозащитница Елизавета Цуркова сообщила о смерти двух сирийских боевиков в Карабахе. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Группа бойцов "Дивизии аль-Хамза", входящих в состав протурецкой "Сирийской национальной армии" прибыли в Азербайджан под управлением полевого командира Алаа Джнейды. Новобранцев завербовали в сирийских городах Аль-Атариб, Кафр-Халаб и Кафр-Нуран. По данным, предоставленными неназванными источниками правозащитницы Елизаветы Цурковой, из них несколько уже могли погибнуть. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Накануне глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед Махджуб заявлял о переброске сирийских боевиков, завербованных Турцией, в Азербайджан. По его данным, уже четыре самолета с тысячами боевиков на борту покинули Ливию и направились в Баку.

В ночь с 29 на 30 сентября очередной рейс ливийской авиакомпании Burak Air приземлился в Азербайджане. Ранее самолеты этой авиакомпании уже совершала рейсы из Турции в Ливию на борту с завербованными в Сирии боевиками "Сирийской национальной армии", о чем также сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН).