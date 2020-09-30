Леонков рассказал, к чему в скором времени должны быть готовы США в САР

Находящимся в Сирии американцам вскоре придется «собираться с вещами на выход», так как их об этом вежливо попросят сирийцы при поддержке России.

Об этом в Telegram-канале пишет военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о победе в Сирии над ИГ — запрещенной в России террористической группировкой.

«Пример войны в Сирии лишний раз подтверждает истину о том, что все войны легко начать и долго приходится заканчивать», — отмечает Леонков в пятилетнюю годовщину начала российской военной операции в Сирии, которая проводилась по просьбе легитимного руководства арабской республики.

При этом военный эксперт провел параллель с разгорающимся конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.

Также Леонков напомнил, кому принадлежит основной вклад в победу над международным терроризмом.

«Именно Россия сломала хребет растущему на крови сирийцев и иракцев монстру и сейчас добивает его потомство вместе с обновленной армией Сирии в Идлибе», — подчеркнул эксперт.

В заключение военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» предсказал, чем закончится многолетнее пребывание американцев на сирийской территории.

«Потом будет Заевфратье, а затем сирийцы вежливо скажут американским солдатам: "Yankee go home!" ["Янки, домой!" — с англ.]», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее, 30 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская военная операция в Сирии против международной террористической организации ИГ привела к тому, что эта группировка перестала существовать.

Проведение данной миссии в Сирии, по его словам, было необходимо, и возможно, являлось единственно верным решением.

«Был поставлен надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — приводит слова главы Минобороны издание «Красная звезда».

За последние пять лет в Сирии уничтожили более 130 тысяч террористов, подчеркнул Шойгу. Вооруженные силы РФ нанесли серьезный урон по ресурсным и финансовым структурам террористов и их международному подполью.

В заключение министр добавил, что на примере военной операции в Сирии весь мир получил возможность убедиться в военных возможностях российских Вооруженных сил, а также в том, что наша страна в состоянии оказать своим партнерам и союзникам военную помощь.