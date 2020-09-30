Аналитики объяснили, сколько тратят в месяц владельцы дешевых и дорогих авто

Аналитики Яндекса подсчитали, сколько денег россияне ежемесячно тратят на новую машину в течение трех лет после покупки. Согласно исследованию, учитывали расходы, актуальные для большинства автовладельцев: на амортизацию, на топливо, на страховку, включая каско, на техобслуживание, на мойку, на сезонную смену шин и на транспортный налог.

При этом возможные штрафы и расходы на ремонт в стоимость владения не заложили, как и оплату парковки или, например, проценты по кредиту на покупку автомобиля. Почти у всех изученных машин самая большая статья расходов — амортизация. В среднем на снижение стоимости машины приходится 53% потерь. Второе место или 22% заняла страховка, а третье или 13% — топливо.

Также аналитики выяснили, что чем дороже автомобиль, тем выше стоимость владения. Самая дорогая машина среди изученных, — внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG, который покупают за 17,4 млн руб. При этом ежемесячные затраты на данный автомобиль составят примерно 357 тыс. руб., из них 272 тыс. — потери на амортизации. Дешевле всего автовладельцам обходится отечественная LADA Granta — всего в 13 тыс. руб. в месяц.

Структура расходов на дорогие и бюджетные автомобили выглядит по-разному, продолжили аналитики. Чем дороже машина, тем ниже доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо.

Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», среднегодовой пробег легковых автомобилей (в возрасте до пяти лет) в РФ в 2019 году составил 17,5 тыс. км. Если исходить из этого, тогда владельцы десяти самых дешевых машин тратят на топливо в среднем 5,4 тыс. руб. в месяц, а это треть от общей суммы расходов.

Хотя у трех моделей «Нивы» ВАЗ 2121, 2131 и Chevrolet Niva получилась необычная структура расходов. На заправку автовладелец потратит больше, чем потеряет на амортизации из-за относительно небольшой стоимости машины и высокого расхода топлива на километр.

Владельцы десяти самых дорогих авто заправляются в среднем на 5,8 тыс. руб. в месяц, но для них это всего 4% от всех затрат. При этом за три года стоимость автомобилей падает более чем на треть, а за пять лет — примерно вдвое, но дорогие машины теряют в цене быстрее.

Заодно аналитики сравнили затраты россиян на личный автомобиль с расходами на альтернативы — такси и каршеринг. Если россиянин купил машину до миллиона руб., тогда она выгоднее и такси, и каршеринга.

Владеть авто от двух до трех миллионов получится дороже, чем ездить на каршеринге или вызывать такси экономкласса, но дешевле, чем по тарифу «Комфорт». Однако, чем меньше общая протяженность поездок, тем привлекательнее такси и каршеринг.

В среднем москвичам каршеринг обходится в 30 тыс. руб. ежемесячно, такси «Эконом» — в 45 тыс. руб., «Комфорт» — в 58 тыс. руб., «Комфорт+» — 70 тыс. руб., «Бизнес» — 105 тыс. руб.

При этом месячная стоимость владения, например, LADA Granta составляет 14 тыс. руб., Hyundai Creta — 20 тыс. руб., Toyota Corolla — 31 тыс. руб., Mercedes-Benz GLA — 37 тыс. руб., Hyundai H-1 — 47 тыс. руб., Lexus RX — 55 тыс. руб., BMW X4 — 68 тыс. руб., Audi A7 — 103 тыс. руб., BMW X7 — 145 тыс. руб.