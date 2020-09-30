ОЗХО подверглась рейдерскому захвату спецслужбами США, Британии и Канады

Мнение Организации по запрещению химического оружия в ситуации с блогером Алексеем Навальным не может быть объективным, так как ОЗХО утратила свою независимость и подчиняется Западу, заявил политолог Сергей Марков в беседе с "ПолитЭкспертом".

Министерство иностранных дел РФ уверено в предвзятости сотрудников ОЗХО, так как организация ранее отказалась рассматривать факт применения химоружия сирийским главой Башаром Асадом. ОЗХО утратила свою независимость и полностью ушла под контроль спецслужб Канады, Великобритании и США, подчеркнул Марков.

"Дело в том, что ОЗХО прекратила свое существование как независимая организация", — отметил политолог.

Участие России в подвергшейся рейдерскому захвату Запада организации все равно необходимо. Это позволит РФ сохранить надежду на возрождение ОЗХО в будущем, считает эксперт. Сейчас российский МИД заявил о предвзятости организации в расследовании ситуации с Навальным. Ведомство считает, что ОЗХО подтвердит наличие вещества из группы "Новичок" в организме блогера.