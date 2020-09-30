СК Армении возбудил дело из-за боевых действий Азербайджана против НКР

Уголовное дело из-за боевых действий Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) возбуждено Следственным комитетом Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского СК.

Причиной для возбуждения дела стал факт нарушения Вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня в Карабахе, говорится в сообщении ведомства. Дело заведено по статье "Убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти, или религиозного фанатизма, опасным для жизни многих способом и в связи с выполнением служебного долга", а также по статье об "умышленном уничтожении и повреждении имущества". Для расследования преступлений создана специальная следственная группа, которая должна будет организовать работу на месте, добавили в СК Армении.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. На данный момент на территории региона идут активные боевые столкновения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация.

Международное сообщество, включая Россию, призывает Ереван и Баку к сдержанности и немедленному прекращению огня. Турция при этом заявляет о готовности оказать Азербайджану любую поддержку, в том числе и военную. Накануне Минобороны Армении сообщило, что армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. Баку и Анкара отрицают данное утверждение Еревана.