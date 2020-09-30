Баку назвал свою версию крушения армянского истребителя Су-25

Версии Баку и Еревана о крушении истребителя Су-25 ВВС Армении не совпадают. Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что два армянских истребителя Су-25 врезались в гору и взорвались.

В свою очередь Ереван сообщил, что Су-25 был сбит турецким истребителем F-16, армянский пилот при этом погиб. Об этом ранее заявляла пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, пишет РИА Новости. По ее словам, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа в Азербайджане и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям ВС Армении возле города Вардениса.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье, 27 сентября. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. В свою очередь Ереван заявил, что Баку начал наступление на карабахском направлении.