Госдума одобрила проект смягчения бюджетного правила на 2021 год

Депутаты Государственной думы поддержали законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета России в 2021 году. Инициатива учитывает смягчение бюджетного правила в интересах стабилизации национальной экономики.

Представленный парламенту законопроект предлагает ввести ряд временных инициатив, которые будут способствовать стабилизации экономики после пандемии коронавируса. В 2021 году планируется отступить от бюджетного правила и увеличить предельный объем расходов. За счет изменений власти смогут в полной мере выполнять социальные обязательства и продолжат реализацию нацпроектов.

Также Правительству России будет предоставлена возможность балансировать бюджет за счет Фонда национального благосостояния. Средства будут выделяться в том случае, если стоимость нефти вновь будет находиться на низком уровне. Объем использования средств ФНБ будет ограничен 1% от валового внутреннего продукта России.