Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:32   30 Сентября 2020
Экономика

Госдума одобрила проект смягчения бюджетного правила на 2021 год

Госдума одобрила проект смягчения бюджетного правила на 2021 год

Депутаты Государственной думы поддержали законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета России в 2021 году. Инициатива учитывает смягчение бюджетного правила в интересах стабилизации национальной экономики.

Представленный парламенту законопроект предлагает ввести ряд временных инициатив, которые будут способствовать стабилизации экономики после пандемии коронавируса. В 2021 году планируется отступить от бюджетного правила и увеличить предельный объем расходов. За счет изменений власти смогут в полной мере выполнять социальные обязательства и продолжат реализацию нацпроектов.

Также Правительству России будет предоставлена возможность балансировать бюджет за счет Фонда национального благосостояния. Средства будут выделяться в том случае, если стоимость нефти вновь будет находиться на низком уровне. Объем использования средств ФНБ будет ограничен 1% от валового внутреннего продукта России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #госдума #фнб #бюджет россии #бюджетное правило

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров