Асад рассказал, как Запад содействовал террористам в Сирии

Запад оказывал непосредственную поддержку террористам, действующим в Сирии пять лет назад. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью телеканалу "Звезда" в среду, 30 сентября.

Асад уточнил, что помощь террористам, наступающим в различных районах Сирии, оказывали США, Франция, Великобритания, Катар и Саудовская Аравия.

"Эта ситуация, которую я охарактеризовал как крайне опасную, была главным предметом наших контактов с российским военным и политическим руководством, особенно после 2014 года, когда террористами были заняты обширные пустынные районы на востоке Сирии", - рассказал сирийский лидер.

Он подчеркнул, что Россия оказала помощь САР, чтобы избежать последствий дестабилизации в республике, которые могли также отразиться на других странах Ближнего Востока. Кроме того, в интересах Москвы было противостоять международному терроризму.

Ровно 5 лет назад, 30 сентября, началась операция российских военных по оказанию помощи сирийцам в освобождении страны от террористов. В 2015 году Совфед России дал согласие Путину на использование вооруженных сил в Сирии.