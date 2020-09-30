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14:19   30 Сентября 2020
Общество

Словакия с 1 октября вводит режим ЧС из-за коронавируса

Словакия с 1 октября вводит режим ЧС из-за коронавируса

Власти Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации с 1 октября. Причиной стал рост числа новых случаев коронавируса, сообщил премьер-министр государства Игорь Матович во время пресс-конференции.

Такая мера необходима для усиления борьбы с пандемией COVID-19. Ограничения затронут не только здравоохранение, но и другие сферы. Ранее режим ЧС ввели в Словакии с 16 марта по 16 июня во время первой волны коронавируса.

Жители государства будут обязаны носить маски на открытом воздухе и в помещениях, а также соблюдать социальную дистанцию в два метра. Власти вводят запрет на проведение массовых мероприятий. Рекордное число пациентов с коронавирусом выявили в Словакии за минувшие сутки.

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Автор: Илья Романович
#словакия #чс #коронавирус

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