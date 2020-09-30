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14:09   30 Сентября 2020
Политика

Google станет объектом антимонопольного расследования Китая

Google станет объектом антимонопольного расследования Китая

Антимонопольное ведомство КНР может начать расследование в отношении корпорации Google, сообщает агентство Reuters.

Предположительно, Google подавляет конкуренцию на рынке, занимая лидирующую позицию за счет системы Android, на которой работают устройства множества китайских производителей, указывает издание.

Предложение о расследовании передано в антимонопольный комитет Госсовета КНР. Пока неизвестно, будет ли организовано расследование, так как многое зависит от отношений Китая и США.

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Автор: Василий Пименов
#расследование #google #китай

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