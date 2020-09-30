Google станет объектом антимонопольного расследования Китая

Антимонопольное ведомство КНР может начать расследование в отношении корпорации Google, сообщает агентство Reuters.

Предположительно, Google подавляет конкуренцию на рынке, занимая лидирующую позицию за счет системы Android, на которой работают устройства множества китайских производителей, указывает издание.

Предложение о расследовании передано в антимонопольный комитет Госсовета КНР. Пока неизвестно, будет ли организовано расследование, так как многое зависит от отношений Китая и США.