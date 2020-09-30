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14:00   30 Сентября 2020
Политика

Киев требует отставки украинского замглавы ТКГ из-за слов о России

Киев требует отставки украинского замглавы ТКГ из-за слов о России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал отставки первого замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольда Фокина. Сообщение Ермак разместил на личной странице в Facebook.

По мнению Витольда Фокина, доказательств о якобы ведении Россией "войны против Украины" нет. Политик добавил, что в своих требованиях Москва придерживается Минских соглашений.

"Моя личная позиция — господин Фокин должен оставить ТКГ", — написал глава президентского офиса.

Андрей Ермак добавил, что нужно сконцентрировать внимание не на словах Фокина, а на решениях, принимаемых по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Также Ермак считает, что некоторые пункты Минских соглашений, которые Фокин не подписывал, являются "дипломатической ловушкой" России для Киева.

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Автор: Илья Романович
#украина #Витольд Фокин #Андрей Ермак

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