Эксперт объяснил, почему «убийце» российских танков рано на поле боя

На военном полигоне Юма в американском штате Аризона прошли испытания роботов LIDAR. Они отрабатывали передвижение по пересеченной местности и возможные удары по российским танкам Т-72, пишет военный портал Breaking Defense.

«С помощью машинного зрения они [роботы LIDAR — прим. ред.] просто смогли перемещаться из точки А в точку Б. Но армии США нужны не просто роботы, которые могут найти дорогу: она хочет, чтобы эти роботы искали угрозы и цели без участия человека, то есть когда оператор постоянно смотрит на экран», — сказал генерал Ричард Росс Коффман.

Брат радара

Само название LIDAR означает систему световой идентификации, обнаружения и определения дальности (Light Identification Detection and Ranging). Она посылает наружу направленное излучение, а после этого ловит отраженные волны. Исходя из результатов система строит картину окружающего пространства. Отличие LIDAR от радара в том, что последний использует СВЧ-радиоволны, а LIDAR — волны оптического диапазона.

Breaking Defense сообщает, что помимо указанной системы роботы оснащены новейшей моделью искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет им передвигаться по пересеченной местности прикрывая друг друга:

«Подобно человеческим войскам, машины по очереди прикрывали друг друга, продвигаясь вперед. Один робот находил безопасное место, останавливался и запускал привязанный мини-дрон, который он нес, чтобы посмотреть за следующий хребет. В это время другой бот двигался вперед».

Робот может определять противника с помощью системы автоматического распознавания целей (ATR, Automatic target recognition — англ.). Она разработана на основе трех с половиной миллионов фотографий различной военной техники. Фотоснимки, снятые с разных ракурсов, помогают машине понять, какой вид техники находится перед ней.

Впрочем, окончательное решение об уничтожении цели принимает человек. После того как робот обозначил возможную цель, данные отправляются оператору, который находится в безопасном месте. От него зависит, вызовет ли LIDAR авиаподдержку или ударит вооружением, которое будет установлено на нем.

ИИ против человека

Специалисты Breaking Defense сообщают, что испытания роботов на полигоне Юма проходили с участием российских танков Т-72. При этом издание отмечает, что пока в условиях реальных боевых действий у LIDAR нет ни одного шанса противостоять вероятному противнику из-за медлительности:

«Пока такая работа слишком медленная и трудоемкая, чтобы использовать LIDAR в больших масштабах. Если вы хотите использовать много роботов, не обязывая людей управлять ими, вам нужно, чтобы машины сами принимали некоторые решения. Хотя армия всегда подчеркивала, что решение о применении смертоносной силы всегда будет приниматься человеком».

В беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что на сегодняшний день подобные системы не могут конкурировать с военной техникой, управляемой человеком. Впрочем, военпром в своем развитии все же следует пути усовершенствования ИИ.

Эксперт напомнил про виртуальный бой между профессиональным пилотом американского истребителя F-16 и машиной, которая также управляла цифровой версией невидимки. Эксперимент прошел 20 августа 2020 года. Искусственный интеллект победил летчика высшего класса во всех пяти раундах. В самом «затяжном» сражении асы смогут оставаться в живых целых 18 секунд – этого времени ИИ хватило, чтобы сбить заданную цель.

«Этот опыт показывает нам, что прорыв в области искусственного интеллекта сейчас очень серьезный. Причем для обучения таких систем используются, в том числе, и массовые онлайн-игры, которые сейчас очень популярны среди гражданского населения. К примеру, западные аналоги World of Tanks и так далее. ИИ обучается очень своеобразно – его учат не тому, чего делать нельзя, ему просто показывают его возможности. Машина ошибается и погибает, но и это она использует, как аспект обучения, чтобы дальше работать над ошибками», – заявил Кнутов.

Фактор недоверия

Несмотря на все достижения в области ИИ, полностью положиться на роботов на поле боя пока нельзя, считает специалист. На работу автоматизированных систем могут влиять такие факторы, как электромагнитное или солнечное излучения, а также природные и искусственные помехи, создаваемые противником.

«Насколько Пентагону удастся защититься от этих факторов, сказать пока сложно. Но все равно в США сейчас делают упор на роботизированную технику. Это поможет сберечь людей, а также сократит время обучения, ведь человек намного дольше будет осваивать какие-то новые средства, чем машина», — подчеркнул Кнутов.

В России роботы уже состоят на вооружении в ВС: речь идет о робототехническом комплексе «Уран-9», который вооружен пушками 2А72 и реактивными огнеметами «Шмель-М». Машина может выполнять боевые задачи самостоятельно или с помощью команд оператора. Боевые испытания комплекса проходили в Сирии. «Уран-9» состоит на вооружении в российской армии с января 2019 года.