Грехопадение «марийского Герцога». Как в Йошкар-Олу пришел ренессанс

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ближайшее время начнет очередную рабочую поездку по стране. Выбор пал, по данным СМИ, на экономически слабые регионы, которым, как ожидается? федеральный центр поможет деньгами. Первым пунктом назначения стала республика Марий Эл, отмечающая в этом году вековой юбилей.

У марийской земли в начале минувшего десятилетия были все шансы оказаться в числе крепких середняков при главе Леониде Маркелове. Но не сложилось. Чиновника задержали в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей, а Йошкар-Ола вместо подобия городов Старого света воплощает блеск и нищету новой России.

Срок содержания под стражей Леонида Маркелова истекает 2 октября. После российская Фемида снова возьмется решать судьбу. Уже три года экс-главе республики не могут вынести приговор. У него с каждым разом находят все новое и новое имущество, которое взыскивают в пользу государства. Вероятно, арест продлят и на этот раз.

Когда у человека нет чувства вкуса – это его личная проблема. Но если безвкусием природа «наградила» руководителя целого субъекта – это уже беда регионального масштаба. В бытность свою у власти Маркелов являл миру себя этаким эстетом, ценителем прекрасного. Писал стихи, которые декламировал на заседаниях Правительства Марий Эл. В загородной резиденции коллекционировал картины, произведения искусств.

Правда, «мастерство» стихосложения заставляло чиновников стыдливо отводить глаза в сторону. Но терпели – и благоговейно внимали. Героем сюжетов картин был сам Маркелов, причем придворные художники изображали его как средневекового вельможу – в доспехах и перьях. В народе его с усмешкой называли «марийский Герцог». Сам глава Марий Эл уверовал, что он – продолжатель дела итальянских правителей.

В какой-то момент Леонид Игоревич решил превратить Йошкар-Олу в островок Италии посреди серых видов Нечерноземья. Марийская столица – главный город финно-угорского народа мари со своей культурой, языком, обычаями. И вдруг «замки» эпохи Возрождения, итальянские и голландские вперемешку. Связи с Марий Эл – никакой. Понравилась чиновнику средневековая Европа, и он решил окружить себя ею.

Маркелов увлекся европейской архитектурой и даже сам рисовал эскизы будущих марийских «замков». В городе возникли набережные Брюгге и Амстердам. Увы, уровня образования и элементарного вкуса не хватило. Да, Йошкар-Ола за эти годы, правда, преобразилась. В главный город Марий Эл в кои-то веки потянулись туристы. Сам Маркелов считал, что «каждое из зданий – архитектурный шедевр», «комплексы преобразили Йошкар-Олу, на пустырях выросли дворцы».

Но жители города до сих пор спорят по поводу эстетической ценности всего этого «великолепия». Как оказалось, для многих это – не роскошь, а настоящий китч. Центр марийской столицы превратился, по сути, в большой цветастый детский сад с крепостями и башенками.

Архитекторы также невысоко оценили новый облик Йошкар-Олы. Это просто набор дешевых копий уже известных зданий, вроде Дворца дожей в Венеции или Благовещенской башни Московского кремля. Ничего своего. Возможно, «создателя» вдохновила архитектурная жемчужина Марий Эл – замок Шереметьева. Однако понимающие люди и в нем видят безвкусную эклектику: здесь умудрились смешать романтизм, готику, мавританский стиль и национальные мотивы. Зато – ярко и вычурно.

Дополняет облик Йошкар-Олы целый набор памятников нелепых для столицы Марий Эл персонажей типа Грейс Келли или Лоренцо де Медичи, также вызывающих недоумение. Хотя у республики, конечно же, немало и своих героев.

И только сейчас, при новой власти в Марий Эл будто опомнились. Совсем недавно был объявлен конкурс проектов памятников своим талантам – Ивану Петрову, Андрею Эшпаю, Валентину Колумбу.

История Леонида Маркелова стала примером самодура-чиновника, который изуродовал город за многие и многие миллиарды рублей. И еще вопрос: откуда эти миллиарды? Ни один губернатор официально столько не зарабатывает. Говорят, он разорил некогда главного строителя региона Геннадия Александрова и его компанию «Маригражданстрой», вынуждая строить эти набережные. Рассказывали, что во время «замкового бума» останавливалось строительство социально значимых объектов – школ и больниц.

В защиту Маркелова можно было бы привести аргумент о том, что он, в отличие от других первых лиц, не на Лазурном берегу себе дворцы скупает, а в республике их строит. Для людей. Наивность этого взгляда доказало уголовное дело, которое завели на «Герцога». Оказалось, что все эти «замки» в стиле Ренессанса он переписал на себя. Точнее, на своих родственников и других лиц, чтобы спрятать концы.

Вообще, «эстет» во власти неплохо обогатился на небогатой с первого взгляда республике. Следствие считает, что экс-глава с 2014 года по 2016 год получил взятку в 235 млн рублей от директора агрокомплекса «Акашево» Николая Криваша за покровительство и получение обманом бюджетных средств в виде господдержки.

В рамках проверки у Маркелова нашли 950 предметов роскоши на миллионы рублей: 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, монеты из драгметаллов. Оперативники Следственного комитета России обнаружены у бывшего чиновника имущество на 577 млн рублей, а Генпрокуратура потребовала изъять у Маркелова в доход государства те самые «дворцы».

Изъятию в госсобственность в итоге подлежат 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр за 156 млн рублей, спорткомплекс за 353 млн, две квартиры, участки земли. Сумма иска к экс-главе региона превышает 2,2 млрд рублей. Налицо прообраз хрестоматийного российского чиновника-миллиардера.

И хотя львиную долю накоплений обвиняемый переписал на вдову своего отца Татьяну Маркелову, чтобы прикрыться пожилой женщиной, этот финт не спас нечистого на руку чиновника. В ходе слушаний, которые проходят в Нижегородском районном суде, как раз и решается вопрос об изъятии этих неправедно нажитых богатств.

Что дальше? Кому достанется такое роскошное дворцовое наследие? В мэрии Йошкар-Олы «Политике Сегодня» пояснили, что арестованные постройки перейдут в федеральную собственность.

«Имущество, входящее в состав крупных объектов недвижимости, конфисковано. Из частной собственности оно переходит в государственную, федеральную. Тем самым исполняется приговор суда», — сказал мэр Евгений Маслов.

Глава городской администрации добавил, что надеется на торжество справедливости и рассчитывает на поддержку региональных властей с тем, чтобы конфискованное имущество проворовавшегося губернатора «не было утрачено, не было передано в частные руки, как раньше».